Свыше 15 тысяч жителей Подмосковья прошли бизнес-профориентацию онлайн

«Московская область сегодня занимает второе место в России по количеству субъектов МСП. Хороший бизнес-климат — залог развития региона в целом. И в наших силах повышать предпринимательскую грамотность жителей Подмосковья: рассказывать про меры государственной поддержки, помогать в создании собственного дела. Для этого, в том числе, мы создаем и проводим такие проекты», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что тестирование на профориентацию прошли более 15,1 тысячи человек. Из них 1566 человек обладают высоким предпринимательским потенциалом и имеют все шансы стать успешными бизнесменами в будущем.

Проект проходил в два этапа: тестирование, направленное на выявление профессиональных предрасположенностей и предпринимательского потенциала участников, и экспертные сессии «Старт» и «Развитие» с индивидуальными консультациями.

К участию в первой экспертной сессии «Старт» приглашались участники тестирования, имеющие высокие профессиональные навыки и компетенции. Им необходимо было подготовить свою презентацию бизнес-проекта или существующего бизнеса. Всего было получено более 200 заявок. Из них 22 проекта участвовали в экспертной сессии. Каждый участник получил рекомендации по развитию дела от лучших бизнес-экспертов Подмосковья.

Вторая экспертная сессия «Развитие» была проведена для участников сессии «Старт», представивших лучшие предпринимательские проекты, отобранные экспертным жюри. Всего в ней приняло участие 9 человек. С ними были проведены индивидуальные консультации, а эксперты рассмотрели вопросы реализации проектов и возможные меры поддержки.