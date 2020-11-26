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    26 ноября 2020, 10:28

    Компании из Подмосковья поставили за рубеж на 33 млн долларов детских товаров

    Александра Ломейко, Юлия Уткина

    В Московской области поддерживают развитие индустрии детских товаров. За первые шесть месяцев 2020 года компании экспортировали продукции на 33 миллиона долларов.
    Компании из Подмосковья поставили за рубеж на 33 млн долларов детских товаров

    В Подмосковье расположено 71 промышленное предприятие, производящее детские товары. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на XI Конгрессе индустрии детских товаров, организованном Минпромторгом России и Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров под эгидой правительства Российской Федерации.

    «В этой сфере трудятся более семи тысяч человек. Регион активно поддерживает развитие индустрии детских товаров», — сказала она.

    Зиновьева напомнила, что компании из этой сферы могут рассчитывать на компенсацию затрат на первый взнос при лизинге оборудования — вплоть до 85% от суммы. Им доступны льготные кредиты по поручительству гарантийного фонда и микрозаймы на выгодных условиях. Предприятиям также возмещают затраты на создание объектов инженерной инфраструктуры, помогают в организации выставок, ярмарок и оказывают другую поддержку.

    Продукция предприятий — игрушки, игры и спортивный инвентарь — активно идет на экспорт.

    На XI Конгрессе индустрии детских товаров провели около 30 мероприятий различного формата. Участников приглашали на пленарные заседания, семинары и бизнес-переговоры. В акциях приняли участие представители власти 75 регионов РФ, российских и международных бизнес-сообществ.