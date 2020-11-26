Компании из Подмосковья поставили за рубеж на 33 млн долларов детских товаров

В Московской области поддерживают развитие индустрии детских товаров. За первые шесть месяцев 2020 года компании экспортировали продукции на 33 миллиона долларов.

В Подмосковье расположено 71 промышленное предприятие, производящее детские товары. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на XI Конгрессе индустрии детских товаров, организованном Минпромторгом России и Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров под эгидой правительства Российской Федерации.

«В этой сфере трудятся более семи тысяч человек. Регион активно поддерживает развитие индустрии детских товаров», — сказала она.

Зиновьева напомнила, что компании из этой сферы могут рассчитывать на компенсацию затрат на первый взнос при лизинге оборудования — вплоть до 85% от суммы. Им доступны льготные кредиты по поручительству гарантийного фонда и микрозаймы на выгодных условиях. Предприятиям также возмещают затраты на создание объектов инженерной инфраструктуры, помогают в организации выставок, ярмарок и оказывают другую поддержку.

Продукция предприятий — игрушки, игры и спортивный инвентарь — активно идет на экспорт.

На XI Конгрессе индустрии детских товаров провели около 30 мероприятий различного формата. Участников приглашали на пленарные заседания, семинары и бизнес-переговоры. В акциях приняли участие представители власти 75 регионов РФ, российских и международных бизнес-сообществ.