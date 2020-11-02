Почти 100 млрд рублей выделят на социальную сферу в Подмосковье в 2021 году

Незапланированные расходы в 2020 году, связанные с пандемией, не должны мешать выполнять социальные обязательства в 2021, подчеркнул зампредседателя Комитета.

«На следующий год расходы по программе запланированы в размере 93 миллиарда рублей (в том числе средства федерального бюджета — прим.) — это меньше, чем в 2020-м году на 4,8 млрд рублей, но на 20% больше, чем в докризисном бюджете 2019 года», — отметил Вшивцев.

Из бюджета на 2021 год порядка 5,3 млрд рублей запланировано на выплаты на детей от 3 до 7 лет, около 5 миллиардов — на соцвыплаты безработным и другие. Расходы на обеспечение питанием беременных и кормящих матерей, а также на детей в возрасте от 3-х лет в общей сложности составят 1,5 млрд рублей, 2,6 миллиарда потребуется для ежемесячных выплат одиноко проживающим неработающим пенсионерам.

Он добавил, что все меры поддержки, в том числе региональные, будут сохранены.

«Как бы ни сложилась в дальнейшем ситуация с распространением COVID-19, наиболее уязвимые слои Подмосковья всегда получат поддержку от властей региона и страны», — заверил Владимир Вшивцев.