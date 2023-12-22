Подмосковье 22 декабря 2023, 17:34 Свыше 148 гектаров земли передали муниципалитетам Подмосковья для многодетных семей в 2023 году Пресс-служба Минимущества МО

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Более 148 гектаров земли выделили городским округам Московской области в 2023 году для обеспечения многодетных семей. Соответствующий показатель значительно вырос по сравнению с прошлым годом.

В Министерстве имущественных отношений подчеркнули, что земельные участки были переданы в собственность трех городских округов. Это решение способствует улучшению условий проживания около 820 семей в городах Краснознаменск, Наро-Фоминск и Лобня.

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Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что в течение 2022 года было передано в собственность 87,6 гектаров земли для обеспечения жильем 700 семей, проживающих в Восходе, Звездном городке, Краснознаменске, Раменском, Жуковском и Люберцах.

«А в этом году в собственность Лобни, Краснознаменска и Наро-Фоминска мы передали более 148 гектаров, в результате чего землю получат еще порядка 820 многодетных семей Подмосковья», — подытожила Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава» ко Дню матери. Он подчеркнул, что для него является большой честью передать награды.

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