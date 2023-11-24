Важное 24 ноября 2023, 15:08 Андрей Воробьев вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава» ко Дню матери Автор фото: Антон Чернов

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Приближается День матери. В преддверии этого праздника губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды многодетным семьям, отметив, что для него это большая честь — передать ордена «Родительская слава».

День матери отметят в последнее воскресенье ноября. Накануне праздника семьи пригласили в Дом правительства Подмосковья.

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«Очень приятно, что сегодня я имею такую возможность — вручить государственные награды от имени нашего президента за заслуги по воспитанию детей и региональный знак. Это для меня большая честь», — сказал Андрей Воробьев.

Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов

Московская область, подчеркнул он, стремительно растет. Свыше 10 лет работает программа поддержки многодетных.

Сложно воспитать и одного ребенка, а здесь сегодня присутствуют семьи, у которых 12, девять, семь детей. Хочу поблагодарить и поздравить вас. Андрей Воробьев

Орденов «Родительская слава» удостоили, например, Галину и Андрея Зозулей из Орехово-Зуевского округа. В этом году они отмечают 25 лет совместной жизни. У пары 12 детей.

На фото — семья Галины и Андрея Зозулей

«Хочу выразить от себя огромную благодарность правительству Московской области за то, что делается для многодетных семей, за то внимание, которое оказывается. Особенно сильная помощь, поддержка — это выплаты», — отметил Андрей Зозуля.

А Татьяна и Андрей Никитины воспитывают в Протвине девятерых детей. Все ведут активный образ жизни: играют в теннис, учатся в музыкальной школе, побеждают на олимпиадах. Особое внимание в семье уделяют иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому.

На фото — семья Татьяны и Андрея Никитиных На фото — семья Татьяны и Андрея Никитиных На фото — семья Татьяны и Андрея Никитиных

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