Свыше 1400 нарушений в содержании дворов устранили через приложение «Проверки Подмосковья» с июня

В Московской области с начала лета устранили более 1400 нарушений в содержании дворов через приложение «Проверки Подмосковья». Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

«Мы стараемся слышать управдомов, потому что они являются неотъемлемой частью в соблюдении порядка на придомовых территориях и так же, как и мы, заинтересованы, чтобы во дворах было чисто и опрятно. Поэтому по их просьбе мы упростили работу приложения. Сейчас управдомы могут отмечать в приложении только нужные им недочеты и сразу направлять их в работу. Ранее для отправки сведений о нарушении необходимо было заполнить весь чек-лист, даже если нужно зафиксировать всего один дефект. Таким образом, мы сэкономили время и ускорили работу по выявлению нарушений», — сказала руководитель ГУ содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Ранее в работу мобильного приложения «Проверки Подмосковья» были внесены изменения, благодаря которым выявлять нарушения в содержании территорий стало проще. С этого времени управдомы выявили более 2013 нарушений, 1480 из них ответственные организации уже успели устранить.

Всего с начала марта управдомы выявили 5255 нарушений, 4602 из них были устранены. Больше всего нарушений выявили и устранили в городских округах Королев, Домодедово, Истра, Жуковский и Богородский. Наиболее частыми нарушениями бывают мусор около контейнерных площадок, поврежденные элементы детских игровых площадок и не вовремя убранный мусор на пешеходных дорожках и газонах.