Незаконные сбросы мусора предотвратили в Химках и Щелкове

В городских округах Химки и Щелково сотрудники Главного управления содержания территорий Подмосковья вместе с Минэкологии и природопользования региона и МВД России провели рейды по пресечению несанкционированной транспортировки и сброса отходов строительства, сноса и грунтов.

«В ходе мероприятий проверено 27 большегрузных самосвалов, и у пяти отсутствовали необходимые документы для перевозки ОССиГ. В отношении нарушителей проводится проверка, по результату которой они будут привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ. Транспортные средства изъяты и помещены на штрафную стоянку. В результате действий представителей контрольно-надзорных органов был предотвращен сброс строительного мусора объемом более 110 кубометров», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

По словам министра, рейды по выявлению незаконных сбросов строительных отходов ГУСТ и Министерство экологии и природопользования Московской области проводят регулярно. С начала 2022 года в Подмосковье ликвидировали 75 стихийных свалок строительного мусора.