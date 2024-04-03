Подмосковье 03 апреля 2024, 16:25 Свыше 1,4 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в Подмосковье Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Собственники квартир подали около полутора тысяч заявлений на получение жилищных сертификатов по программе переселения из аварийных домов после 2017 года. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.

Как пояснили в ведомстве, наибольшее количество заявлений подали в Шатуре, Сергиево-Посадском городском округе, Ступине, Егорьевске, Воскресенске, Орехово-Зуевском городском округе и Талдоме.

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По жилищному сертификату стоимость одного квадратного метра жилья составляет 130 тысяч рублей, а минимальное количество площади — 33 квадратных метра. Программа позволяет приобрети квартиру в любом городском округе Подмосковья, не дожидаясь окончания строительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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