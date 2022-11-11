Подмосковье 11 ноября 2022, 16:44 Свыше 14 тысяч договоров о присоединении к электросетям заключили в Подмосковье в этом году

Читать 360tv в

«Мособлэнерго» заключило 14,2 тысячи договоров о технологическом присоединении к сетям с начала года. Большинство из них оказалось в Раменском, Коломне, Домодедове и Одинцове, рассказали в Минэнергетики Подмосковья.

К электросетям присоединилось девять социально значимых объектов, среди которых школы в Павловском Посаде, Подольске, Щелкове, а также спортивные объекты в Дзержинском и Коломне, пожарное депо в Подольске и котельная в Рузе. Мощности сетей увеличили для центральной больницы в Зарайске.

Реклама

Всего «Мособлэнерго» обработало свыше 21 тысячи заявок от потребителей. Благодаря «Госуслугам» сроки выдачи договоров снизились более чем в три раза — теперь их можно получить за 10-20 дней.

Реклама

Глава Минэнергетики Александр Самарин отметил, что возможность подать единую заявку на все виды ресурсов позволила снизить сроки подключения до 78 дней для предпринимателей.