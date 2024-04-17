17 апреля 2024, 13:38
Свыше 14 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в Подмосковье за неделю
Самые популярные карусели недели назвали в Подмосковье
Дизайнерские карусели в парках Подмосковья посетили 14,8 тысячи человек за неделю. Самым популярным стал аттракцион в Домодедове, на нем покатались более 3,3 тысячи гостей.
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в тройку самых популярных также вошли карусели в Чехове и Одинцове. С 8 по 14 апреля на них прокатились более трех тысяч и более 2,9 тысячи человек соответственно.
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«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию», — отметили в ведомстве.
Дизайн каруселей разработал художник Денис Симачев.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
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