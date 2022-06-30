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    30 июня 2022, 12:41

    Свыше 120 тысяч заявок на запись в первый класс подали в Подмосковье

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Прием заявлений на запись в первый класс по месту прописки в Подмосковье завершается. Их подали уже более 120 тысяч человек, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

    Свыше 120 тысяч заявок на запись в первый класс подали в Подмосковье

    Прием заявлений на запись в первый класс по месту прописки в Подмосковье завершается. Их подали уже более 120 тысяч человек, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

    Записать ребенка в любую школу при наличии мест жители Подмосковья смогут с 6 июля, добавила Каклюгина. Подать заявление могут родители или законные представители через портал госуслуг региона.

    «Оригиналы документов не нужны, все проверяется удаленно. Процедура проста и понятна, сам процесс записи не займет много времени», — подчеркнула вице-губернатор.

    Всего в новом учебном году школы Подмосковья впервые ожидают более миллиона учащихся.