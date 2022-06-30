Свыше 120 тысяч заявок на запись в первый класс подали в Подмосковье

Прием заявлений на запись в первый класс по месту прописки в Подмосковье завершается. Их подали уже более 120 тысяч человек, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Прием заявлений на запись в первый класс по месту прописки в Подмосковье завершается. Их подали уже более 120 тысяч человек, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Записать ребенка в любую школу при наличии мест жители Подмосковья смогут с 6 июля, добавила Каклюгина. Подать заявление могут родители или законные представители через портал госуслуг региона.

«Оригиналы документов не нужны, все проверяется удаленно. Процедура проста и понятна, сам процесс записи не займет много времени», — подчеркнула вице-губернатор.

Всего в новом учебном году школы Подмосковья впервые ожидают более миллиона учащихся.