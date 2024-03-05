Подмосковье 05 марта 2024, 15:07 Свыше 1,2 тысячи точек продажи цветов откроют в Подмосковье к 8 Марта Медиасток.рф

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Свыше 1,2 тысячи точек продаж цветов откроют в Подмосковье в преддверии Международного женского дня. Цена у продавцов будет начинаться от 60 рублей.

К 8 Марта жители смогут приобрести букеты в специализированных магазинах, пивьльонах и киосках.

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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Владислава Мурашова, для удобства жителей подготовили интерактивную карту с точками продажи цветов. Она доступна по ссылке.

«Для удобства жителей и гостей региона, которые посетят Московскую область в праздничные дни, мы подготовили интерактивную карту. На ней отражены все законные сезонные и постоянно действующие торговые объекты, которые занимаются реализацией цветов, а также подробная информация о них. Цена у продавцов начинается от 60 рублей за цветок», — сказал он.

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