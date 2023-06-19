Подмосковье 19 июня 2023, 18:59 Свыше 1,2 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года Министерство ЖКХ МО

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С начала года в Московской области отремонтировали 1267 подъездов многоквартирных домов. Работы выполнили по губернаторской программе «Мой подъезд». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Всего в этом году отремонтируют почти 6,2 тысячи подъездов. Отмечается, что жильцы домов сами принимают решение, будет ли их дом участвовать в программе. На данный момент больше всего подъездов отремонтировали в Балашихе, Клину, Серпухове и Богородском.

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«В части городских округов план по ремонту подъездов выполнен на 100%, например, в Котельниках, Электрогорске и Реутове», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

За семь лет реализации программы в Подмосковье отремонтировали около 100 тысяч подъездов. Чтобы войти в программу, собственникам квартир и управляющим компаниям необходимо принять совместное решение. После этого следует составить протокол и направить его на рассмотрение в администрацию округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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