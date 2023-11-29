Подмосковье 29 ноября 2023, 14:38 Свыше 12 километров газораспределительных сетей построят в Солнечногорске к июню 2024 года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Пять населенных пунктов в городском округе Солнечногорск газифицируют к июню 2024 года. Для этого специалисты построят свыше 12,5 километра газораспределительных сетей.

Работы по программе «Социальной газификации» проведут в деревнях Пешки, Дубинино, Баранцево, Лопотово и в поселке Жилино. «Мособлгаз» предлагает абонентам комплексные услуги: подбирают котел, плиту, водонагреватель, делают разводку, заключают договор на обслуживание газового оборудования. При этом подведение газопровода к границам участка — бесплатное.

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков напомнил, что программу «Социальной газификации» успешно реализуют в муниципалитете с 2021 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усовершенствуют робота для решения вопросов ЖКХ.

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