Подмосковье 24 ноября 2023, 18:12 «Вещи, которые становятся доступнее». Воробьев — о развитии робота для решения вопросов ЖКХ в Подмосковье Андрей Воробьев: робота для решения вопросов ЖКХ в Подмосковье усовершенствуют Фото: Пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

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Практики на основе искусственного интеллекта активно внедряют в 67 регионах России. В Подмосковье тоже есть умные помощники, которые помогают оперативно обрабатывать информацию и отвечать на запросы жителей. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Есть голосовой помощник врача, который конвертирует голос уже в текст, в электронную медицинскую карту. Все это вещи, которые с каждым годом становятся все очевидней, доступней и достаточно просты в использовании и пользователю, который звонит, и тем, кто принимает те или иные решения по устранению недостатков», — заявил Воробьев.

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Робота Женю для решения вопросов ЖКХ запустили в Подмосковье 15 ноября. На данный момент разработка еще сырая, однако к февралю умный помощник станет генеративным. Он будет работать на базе GigaChat. Робот сможет не только принимать жалобы, но и давать указания соответствующим службам выехать на место и зафиксировать выполнение задания.

Помимо Жени, есть еще робот Светлана. Умного помощника задействовали в сфере здравоохранения. Во время пандемии он давал необходимые рекомендации и ответы на беспокоящие людей вопросы.

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