08 декабря 2022, 14:31
Свыше 11,5 тысячи школьников Подмосковья пройдут бесплатные курсы программирования
Прием заявок на программу «Код будущего» завершился в Подмосковье. Бесплатно изучать программирование будут 11,5 тысячи школьников из 8–11-х классов. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.
Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина рассказала, что участники программы будут в течение двух лет изучать популярные языки программирования, чтобы позже связать с этой сферой свою жизнь. На участие претендовали почти 20 тысяч человек.
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Программа будет состоять из четырех модулей по 36 часов. Занятия будут проходить очно и дистанционно. По итогам курсов участники получат сертификаты.
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Школьники и студенты Подмосковья смогут пользоваться льготным проездом в автобусах при оплате картами «Мир». Об этом ранее зампред правительства региона Анна Кротова.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Школьники
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