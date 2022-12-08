Подмосковье 08 декабря 2022, 14:31 Свыше 11,5 тысячи школьников Подмосковья пройдут бесплатные курсы программирования

Читать 360tv в

Прием заявок на программу «Код будущего» завершился в Подмосковье. Бесплатно изучать программирование будут 11,5 тысячи школьников из 8–11-х классов. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина рассказала, что участники программы будут в течение двух лет изучать популярные языки программирования, чтобы позже связать с этой сферой свою жизнь. На участие претендовали почти 20 тысяч человек.

Реклама

Программа будет состоять из четырех модулей по 36 часов. Занятия будут проходить очно и дистанционно. По итогам курсов участники получат сертификаты.

Реклама

Школьники и студенты Подмосковья смогут пользоваться льготным проездом в автобусах при оплате картами «Мир». Об этом ранее зампред правительства региона Анна Кротова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».