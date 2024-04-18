Подмосковье 18 апреля 2024, 15:05 Свыше 100 зон буккроссинга открыли в парках Подмосковья Министерство благоустройства Московской области

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Свыше 100 зон обмена книгами обустроили в подмосковных парках. Там каждый желающий может оставить прочитанные издания и взять понравившиеся себе.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, буккроссинг призвал поддержать интерес жителей к чтению и создать дополнительные места для отдыха.

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«Идея внедрить буккроссинг в наших парках призвана не только поддержать интерес к чтению горожан и гостей Подмосковья, но и создать дополнительные места для спокойного отдыха в наших парках. Каждый желающий может оставить прочитанные книги или выбрать что-то новое для себя» — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Всего в Подмосковье работают 194 парка. Узнать, в каких из них есть зоны буккроссинга можно по ссылке.

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