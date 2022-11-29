Подмосковье 29 ноября 2022, 14:53 Свыше 100 жителей деревни Ларинская под Егорьевском обеспечили чистой водой

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Новая станция очистки воды заработала в деревне Ларинская в Егорьевске. Она обеспечит ресурсом свыше 100 жителей. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что сейчас станция работает в пусконаладочном режиме. Ее производительность составляет 240 кубометров в час.

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«Уже сейчас в режиме пусконаладки она обеспечивает более 100 жителей деревни качественной питьевой водой, соответствующей стандартам Роспотребнадзора», — сказал он.

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Водозаборный узел в деревне построили в 1968 году. Протяженность сетей составляет 1,35 километра. Пробы показали, что качество воды не соответствует нормативам, поэтому приняли решение об установке новой станции очистки.

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