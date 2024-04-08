Подмосковье 08 апреля 2024, 18:35 Свыше 100 жителей Балашихи присоединились к всероссийской акции «10 000 шагов» Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Активные жители Балашихи приняли участие в акции «10 000 шагов к жизни». Всероссийский проект прошел во многих городах страны.

Перед стартом участники проверили здоровье в мобильном медицинском пункте. После отправились на разминку. Пришли к парку «Пехорка» вместе с горожанами участники клуба «Активное долголетие», игроки молодежной хоккейной команды «Русские Витязи», волонтеры, представители «Движения Первых» и «Молодой гвардии». Активисты прошли 10 тысяч шагов в городском парке.

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«Инициатором акции стал кардиохирург, ученый, академик Российской академии наук Лео Бокерия. Согласно всем исследованиям, для здоровья человеку нужно проходить от 8 до 10 тысяч шагов в день», — рассказал директор спорткомплекса «Союз» Антон Орешков.

Акция проходит каждый год с 2015-го. Так стараются привлечь внимание людей к здоровому образу жизни.

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