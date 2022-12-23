Подмосковье 23 декабря 2022, 17:42 Свыше 100 участников выйдут на старт «Красногорской лыжни» в Подмосковье в декабре Пресс-служба Минспорта Московской области

Читать 360tv в

В Подмосковье 25 декабря стартуют соревнования «Красногорская лыжня», они пройдут на трассе стадиона «Зоркий». Лыжная гонка продлится до 28 декабря, рассказали в пресс-службе Минспорта региона.

Реклама

«Красногорская лыжня» пройдет в рамках пятого этапа Кубка России. Здесь выступят самые титулованные российские лыжники, в том числе обладатели олимпийских наград.

Пресс-служба Минспорта Московской области

В Минспорта рассказали, что четыре из шести гонок «Красногорской лыжни» будут соответствовать программе Олимпиады в Пекине 2022 года. Здесь пройдут индивидуальные спринты у мужчин и женщин свободным стилем, гонки с раздельным стартом классическим стилем. Помимо этого, спортсмены будут соревноваться на спринтерской дистанции классикой.

Пресс-служба Минспорта Московской области

Для зрителей впервые будет подготовлена профессиональная телетрансляция с комментариями Александра Легкова и Всеволода Соловьева, уточнили в пресс-службе. Ее можно будет посмотреть в эфире телеканала «Спортивный».

«Зрители уже соскучились по лыжным гонкам в телеэфире, поэтому все мы с нетерпением ждем трансляцию на канале „Спортивный“. Я сама с удовольствием выйду в эфир, чтобы рассказать вам о последних событиях Кубка России », — сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Пресс-служба Минспорта Московской области

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на отремонтированном спорткомплексе «Трудовые резервы» в Мытищах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».