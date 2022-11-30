Подмосковье 30 ноября 2022, 15:07 «Важное место». Губернатор Воробьев — о реконструкции спортивного комплекса «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске Губернатор Воробьев посетил обновленный комплекс «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске

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Спортивный комплекс «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске открыли после реконструкции в октябре. После 15 лет простаивания в нем вновь заработали секции борьбы, гимнастики и хореографии. Восстановленный объект осмотрел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Это очень важный спортивный комплекс для города. Многие, кто здесь родился и вырос, знают его непростую историю, вспоминают, какие замечательные тренеры работали. Это была самая первая спортшкола в городе — ее посещал чуть ли не каждый второй житель Наро-Фоминска Андрей Воробьев

В следующем году в комплексе планируют обновить футбольный стадион, отметил губернатор.

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«Важный комплекс, намоленное место здесь», — добавил он.

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В грядущем году в Наро-Фоминске также собираются отремонтировать спорткомбинат «Строитель» в Селятино. Всего в ближайшие пять лет в порядок приведут 50 сооружений.

Здание перешло в собственность администрации округа в 2019 году после 15 лет простаивания. По поручению губернатора в нем начали капитальный ремонт. Сейчас в комплексе в секциях вольной борьбы, грэпплинга, спортивной и художественной гимнастики, ММА и хореографии занимаются 370 детей.

«Я учился здесь неподалеку, помню, что здесь одни руины были практически. Просто разрушенное здание было, и сейчас глазам не верится, что вот так его преобразили, отлично все сделали, покрытие хорошее, ковер, инвентарь, все функционирует», — поделился тренер по грэпплингу.

Один из работников комплекса прибыл в Наро-Фоминск из Белгорода. Константин Блошенко занимается с юными спортсменами гимнастикой.

«Я работаю уже 12 лет, тренер высшей категории. Сейчас в Белгородской области идут пограничные боевые действия, и мы всей семьей приняли решение переехать. Знакомые как раз подсказали, что в Наро-Фоминске требуется тренер. Администрация пошла нам навстречу, организовала хорошие условия, выплачивает компенсацию на аренду жилья, так как мы снимаем здесь квартиру», — поделился он.

До 2027 года в планах реконструировать 50 спортивных объектов в Подмосковье. В следующем году новый облик получат бассейны в Дмитрове и Сергиевом Посаде, стадионы в Ногинске, Чехове, Королеве и Коломне, а также спорткомплексы в Балашихе и Химках.

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