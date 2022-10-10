Свыше 100 тысяч договоров на газовое обслуживание заключили в частных домах Подмосковья с января | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 17:39 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 100 тысяч договоров на газовое обслуживание заключили в частных домах Подмосковья с января

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Порядка 100 тысяч жителей Подмосковья заключили договоры на техническое обслуживание газового оборудования в частных домах с начала года. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

Как уточнили в пресс-службе, свыше 76 тысяч собственников заключили договор на обслуживание с ООО «МособлгазСервис».

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Своевременное заключение договоров на обслуживание газового оборудования в частных домах находится на особом контроле Минэнергетики Подмосковья, напомнили в ведомстве.

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Жители могут подать заявку на заключение договора техобслуживания газового оборудования с ООО «МособлгазСервис» с помощью Личного кабинета клиента или позвонив на горячую линию по номеру: 8 (800) 200-24-09.

Ранее стало известно, что предприниматели Подмосковья заключили свыше 40 тысяч договоров на подключение электроснабжения за полгода.

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