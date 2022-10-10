Предприниматели Подмосковья заключили свыше 40 тысяч договоров на подключение электроснабжения за полгода | 360°

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Предприниматели Подмосковья заключили свыше 40 тысяч договоров на подключение электроснабжения за полгода

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Специалисты компании «Россети Московский регион» обеспечили мощностью строительную площадку для возведения бетонного завода в Озерах. Об этом сообщили в Минэнергетики Подмосковья. Всего в области заключили свыше 40 тысяч договоров на техприсоединения в первом полугодии 2022 года.

«Ежегодно в среде предпринимательства фиксируется растущий спрос на услуги присоединения к сетям.  В первом полугодии 2022 года в Московской области заключено более 40000 договоров на технологические присоединения», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Специалисты  восточного филиала «Россети Московский регион» построили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 160 киловольт-ампер. В ходе работ смонтировали два участка воздушных линий — 0,4 киловатт и шесть киловатт общей протяженностью 30 метров. Также энергетики организовали учет электричества, оснастив объект необходимыми приборами.

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Узнать информацию о сроках и правилах техприсоединения и подать заявку можно на портале компании, в центрах обслуживания клиентов или по телефону «Светлой линии»: 8(800) 220-0-220.

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