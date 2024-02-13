Подмосковье 13 февраля 2024, 14:50 Свыше 100 школьников из Подмосковья написали олимпиаду по литературе Пресс-служба Минобразования МО

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Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе состоялся в ГСГУ в Коломне. В нем приняли участие более 100 человек.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в олимпиаде участвовали школьники, которые показали высокие результаты на муниципальном этапе, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.

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На вопросы из истории литературы, литературоведения и биографии писателей ответили дети из Коломны, Луховиц, Зарайска, Воскресенска, Бронниц, Егорьевска и Серебряных Прудов.

«Школьникам необходимо проявить умение читать, понимать и анализировать текст, характеризовать визуальный ряд, связанный с литературным произведением, и многое другое», — добавили в министерстве.

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