Подмосковье 22 марта 2024, 17:41 Свыше 100 незаконных граффити устранили в Подмосковье с начала марта Медиасток.рф

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С начала марта коммунальные службы устранили около 110 незаконных граффити в Подмосковье. Почти половина из них оказалась в Лыткарине.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, граффити удаляю при помощи специальных моющих средства, а также краски подходящего оттенка.

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«С применением моющих средств, а также краски подходящего оттенка такое искусство легко удаляется со стен, заборов и фасадов зданий. Всегда можно пойти законным путем — согласовать тему и место, где будет размещено изображение, с органами местного самоуправления» — отметили в ведомстве.

С начала марта 53 рисунка убрали в Лыткарине. Работы провели на улицах Ленина, Комсомольской, Первомайской и других.

Уличным художникам напомнили, что штраф за несограсованное граффити может достигать 40 тысяч рублей.

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