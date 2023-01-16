Подмосковье 16 января 2023, 11:51 Свыше 100 навигационных лавочек установили в лесах Подмосковья за год

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Установку навигационных лавочек продолжают в Подмосковье. Они помогают заблудившимся людям ориентироваться в лесу. За 2022 год в регионе появилось 128 таких объектов.

Как рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, лавочки помогают определить направление движения и расстояние до ближайшего населенного пункта, а также отдохнуть и набраться сил для дальнейшего пути.

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«Неслучайно лесничие устанавливают их именно в тех местах, где, по статистике, чаще всего теряются люди», — отметил Филимонов.

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Всего в области установлено 924 лавочки-навигатора. Из них 158 — в Шатуре, 137 — в Егорьевске, 92 — в Ступине и по 76 в Бородинском и Орехово-Зуевском лесничествах.

«Установка таких лавочек началась в 2020 году. Проект был отмечен губернатором Московской области Андреем Воробьевым в номинации „Прорыв года“», — сказал председатель комитета Олег Баженов.

Он добавил, что лавочки изготавливают из валежника, а дизайн лесничие разрабатывают сами. Благодаря проекту число потерявшихся в лесах Подмосковья ежегодно снижается.

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