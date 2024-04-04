Подмосковье 04 апреля 2024, 12:44 Свыше 100 навалов мусора уберут в лесах Подмосковья в этом году Пресс-служба Комлесхоза МО

Читать 360tv в

Подмосковье направит 189 миллионов рублей на выявление и уборку навалов мусора в лесах в этом году. Специалисты уже выявили 14 стихийных свалок общим объемом 132 кубометра. Им также предстоит вывезди 100 мусорных куч, которые не успели убрать в прошлом году.

Как рассказал первый заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, с 2022-го года полномочия по сбору, транспортивке и утилизации лежит на муниципалитетах.

Реклама

«Подмосковные лесничие выявляют навалы мусора в лесу и контролируют ход и результаты уборки. В 2024 году из бюджета Московской области городским округам на эту работу выделено 189 450 000 рублей. И наша общая задача — так использовать эти средства, чтобы в подмосковных лесах было чисто, а жители получали удовольствие от общения с природой», — сказал он.

В Комлесхозе добавили, что о многих свалках становится известно благодаря жителям, которые оставляют обращения на портале «Добродел». С начала этого года поступило 31 такое сообщение. Больше всего их окаалось в Балашихе и Солнечногорске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».