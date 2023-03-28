Подмосковье 28 марта 2023, 14:53 Свыше 100 коммунальных машин подготовили к месячнику благоустройства в Балашихе

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Месячник чистоты и благоустройства стартует в Подмосковье 1 апреля. В Балашихе на весенне-летний режим перевели более 100 единиц коммунальной и дорожной техники для наведения порядка.

Коммунальщики в апреле будут ремонтировать дороги и тротуары, подъезды, фасады, скамейки, урны, опилят деревья и уберут сухостой, высадят цветы и устранят подтопления.

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«Наши предприятия, управляющие компании готовы — более 100 единиц коммунальной и дорожной техники переведено на весенне-летний режим, подготовлен необходимый инвентарь, территория города распределена за ответственными лицами. Помимо уборки мусора и смета мусора на дорогах, приведем в порядок дорожное полотно, остановочные павильоны, детские площадки, мемориалы и другие объекты», — написал глава Балашихи Сергей Юров в своем Telegram-канале.

Также 1 апреля в Балашихе начинается череда субботников. Они будут проводиться еженедельно. В конце месяца горожане смогут принять участие в общегородском и общеобластном субботниках, привести в порядок свой двор и общественные территории. Перчатки, пакеты и прочий необходимый инвентарь можно будет получить в своей управляющей компании или на месте у волонтеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов в регионе.

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