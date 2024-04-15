Подмосковье 15 апреля 2024, 10:09 Свыше 10 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в марте пресс-служба министерства жилищной политики МО

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Еще 11 жилых домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в марте. В них обустроили 3,7 тысячи квартир.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, всего в марте на кадастр поставили свыше 320 тысяч квадратных метров недвижимости. Благодаря этому жилье получат более 3,5 тысячи семей.

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Так, кадастровый номер получили дома в жилых комплексах «Парк Апрель» в Наро-Фоминске, «Новая Рига» в Красногорске, «Заречье» в Егорьевске, «Центральный» в Щелкове и «Южный» в Сергиевом Посаде.

Всего с начала года на учет поставили 62 жилых дома на 22,5 тысячи квартир.

«Постановка на кадастровый учет дает гражданам возможность зарегистрировать право собственности на жилье, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия», — добавили в ведомстве.

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