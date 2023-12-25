25 декабря 2023, 17:25
Свыше 10 земельных участков выставили на торги в Зарайске
Еще 15 земельных участков выставили на торги в Зарайске под строительство домов. Их площадь разнится от пяти до 22 соток. Средняя стоимость одной сотки сначала этого года составила 16,6 тысячи рублей в год. В среднем на один лот претендуют два человека.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, жителям доступны земельные участки площадью пять, 12 и 15 соток. Они находятся в 100 километрах от ЦКАД, а добраться до городской инфраструктуры на машине можно всего за 10 минут.
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Ознакомиться со всеми лотами Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.
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