Подмосковье 14 марта 2024, 17:50 Свыше 10 тысяч детей из Подмосковья получат бесплатные путевки в лагеря в 2024 году Пресс-служба Минсоцразвития МО

Читать 360tv в

Свыше 10 тысяч детей из Подмосковья получат бесплатные путевки в лагеря в этом году. С начала года там уже отдохнули 500 ребят.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, бесплатные путевки получают дети из семей с низкими доходами, дети участников СВО, сироты и инвалиды.

Реклама

«Детская оздоровительная кампания началась в Подмосковье в январе. С начала года больше 500 ребят региона провели свои каникулы в нашем лагере „Литвиново“, а впереди очередная смена на апрельских каникулах. Всего в этом году мы обеспечим бесплатными путевками в лагерь более 10 тысяч детей», — рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что на бесплатные путевки уже подали почти три тысячи заявок. Сделать это можно через «Госуслуги».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».