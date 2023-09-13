Подмосковье 13 сентября 2023, 14:57 Свыше 10 километров дорог отремонтировали в Лотошине с начала года Минтранс Подмосковья

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Три дороги общей протяженностью более 10 километров отремонтировали в Лотошине с начала года. Это сделало удобнее проезд к социальным объектам, деревням и селам.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, более пяти километров покрытия обновили на участке от Центральной улицы в деревне Софийское до Тверской улицы в Лотошине. Также обновили дорогу от села Званово до деревни Гаврилово и от деревни Хранево до остановки «Поворот на Немки». Все это позволило сделать комфортным и удобным проезд к домам культуры, спортивным учреждениям, магазинам и другим объектам.

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Рабочие продолжают нанесение новой разметки и укрепление обочин.

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