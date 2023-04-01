Подмосковье 01 апреля 2023, 16:55 Своды Монье и другие уникальные элементы архитектуры сохранят при капремонте школы в Верее

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Историческое здание школы в Верее отремонтируют к началу нового учебного года. При проведении работ строители сохранят своды Монье и другие элементы уникальной архитектуры.

«Наша школа — абсолютно не типовое здание, поэтому вызывает интерес и даже азарт у строителей. Они хотят сдать объект в идеальном состоянии, сохранив историческую уникальность и архитектурные особенности», — рассказал директор образовательного учреждения Татьяна Шубина.

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В числе особенностей здания — уникальные своды Монье. Это миниатюрные потолочные арки.

Планируется, что уже 1 сентября к учебе в обновленной школе приступят 300 человек. Их ждут сюрпризы, поскольку некоторые помещения были переформатированы. Например, кабинеты английского языка и логопеда переехали в другую часть здания, а группа продленного дня теперь будет находиться в большом светлом помещении. В здании появится кабинет информатики, а библиотека преобразится в современное информационное пространство.

Школа в деревне Голубое станет одной из самых крупных в Солнечногорске, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Она примет 1,3 тысячи учащихся. Долгожданное открытие образовательного центра запланировали на следующую осень.