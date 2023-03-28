Важное 28 марта 2023, 16:11 Андрей Воробьев: школа в деревне Голубое станет одной из крупнейших в Солнечногорске

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Современная школа в деревне Голубое станет одной из самых крупных в Солнечногорске, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Она примет 1,3 тысячи учащихся. Долгожданное открытие образовательного центра запланировали на следующую осень.

Строительство началось в мае прошлого года. Школа в деревне Голубое — долгожданная для жителей, ведь сейчас сотни детей учатся в соседнем населенном пункте.

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«Сегодня мы в деревне Голубое под Солнечногорском. Несмотря на статус деревни, это молодой микрорайон, где не хватает своей школы. И сейчас более 400 детей учатся в соседней Андреевке», — подчеркнул губернатор.

Поскольку пока что ученики ездят в Андреевку, для них запустили удобные школьные автобусы. Однако вскоре потребности в долгой дороге не будет.

Скоро эту проблему решим: в мае 2022 года мы заложили школу на 1375 мест. Она станет одной из крупнейших в округе. Андрей Воробьев

По словам губернатора Подмосковья, планируется, что школьники смогут сесть за парты уже в сентябре 2024 года.

На сегодняшний день строительная готовность образовательного центра достигла 25%. Внутри появятся современные лаборатории, спортивные и актовые залы.

Внутренний дворик школы благоустроят и озеленят. Появится спортивный стадион, предусмотрят игровые площадки и места отдыха, парковку.

Всего в этом году планируем сдать 40 школ, девять из них мы уже открыли. Андрей Воробьев

В январе новые школы открыли в ЖК «Большое Путилково» и на улице Успенского в Красногорске, на улице Чайковского в Лобне, в микрорайоне Ольгино в Балашихе.

Проект новой школы в деревне Голубое

В феврале школы открыли в Нахабине, в микрорайоне Заречье-2 в Ногинске, на улице Захарова в Коломне, на Институтской улице в Щелкове и в микрорайоне Восточном в Истре.

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