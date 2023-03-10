Подмосковье 10 марта 2023, 19:39 Священник из Истры прочитал молебен и провел обряд причастия для участников СВО

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Настоятель мироносицкого храма Истры приехал к военнослужащим в зону спецоперации. Он прочитал молебен и провел обряд причастия.

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Специально для бойцов священник привез икону святого воина Федора Ушакова с частичкой его мощей. Этот человек не проиграл ни одной битвы и каждый день начинал с молитвы.

«Ребята устроили часовню, в двух ротах были. Вообще ребята там так хорошо [отнеслись к этому], и командир там есть верующий», — сообщил Малкин.

Также священник окропил святой водой окопы. Позднее отец Павел передаст бойцам флаги с ликом Спасителя. С такими воевал Дмитрий Донской.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что центры поддержки участников СВО и их семей в Подмосковье переведут на работу по единому стандарту. С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство.

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