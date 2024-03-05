Подмосковье 05 марта 2024, 12:38 Светофор на Батарейной улице в Лобне перенастроили для безопасности пешеходов Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья модернизировали светофор на Батарейной улице в Лобне. Теперь водители будут знать, что на переходе, в направлении которого они поворачивают, включен разрешающий движение пешеходам сигнал.

На светофоре на Батарейной улице перед поворотом к магазину «Метро» убрали отдельную фазу пешеходов. Там установили бело-лунные секции для информирования водителей о том, что на переходе, в направлении которого они поворачивает, могут находиться пешеходы.

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Раннее такую же модернизацию провели на светофоре на улице Ленина. Всего Минтранс Подмосковья перенастроит семь светофоров в Лобне.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что движение на участке М-5 в Люберцах запустят к концу 2024 года.

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