Важное 21 февраля 2024, 12:12 «Критически важно соблюсти сроки». Андрей Воробьев — о строительстве дороги М-5 в Люберцах Андрей Воробьев: движение на участке М-5 в Люберцах запустят к концу 2024 года Автор фото: Александра Степанова

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Участок дороги М-5 «Урал» в обход Октябрьского поселка необходимо достроить к концу ноября, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Работа идет в две смены по 12 часов и не прекращается, несмотря на мороз. Трасса заберет грузовой поток с Новорязанского шоссе, а время в пути для жителей Раменского, Воскресенска, Жуковского и Люберец сократится на 1,5 часа в часы пик.

Разные участки магистрали М-5 поэтапно открывают с 2019 года. В Подмосковье завершили первый этап — построили мост через Москву-реку, а теперь прокладывают восьмиполосную дорогу в объезд Октябрьского поселка и поселка Островцы.

Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова

Параллельно возводят развязки на пересечении с Островецким шоссе в Раменском округе и подъездной дорогой к Жуковскому. На трассе уберут светофоры, и к концу 2024-го «Урал» планируют соединить с Южно-Лыткаринской автодорогой.

Самое узкое место на М-5, как мы знаем, — обход Октябрьского. <...> В конце 2024 года стоит задача запустить движение по двум дорогам, которые там пересекаются, — М-5 и Южно-Лыткаринской трассе. Критически важно соблюсти сроки, чтобы не было переносов. Андрей Воробьев

Губернатор сообщил, что движение планировали открыть в конце 2023 года, но из-за задержек с финансированием сроки перенесли.

Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова

«В прошлом году я был здесь, чтобы понять, когда сможем работу сдать. В идеальном варианте должен был быть конец 2023 года, но были разные проектные решения, вопрос финансирования. Около 70% — готовность дороги сейчас. Свыше 200 человек работают на объекте. Сегодня мы с коллегами обсуждаем завершающий этап, который должен окончательно развязать узкие места», — сказал Андрей Воробьев.

М-5 «Урал» — главная транспортная артерия, соединяющая юго-восток Подмосковья с Москвой и часть транспортного коридора «Запад — Восток».

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