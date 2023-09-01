Подмосковье 01 сентября 2023, 15:17 Свердловский парк в Лосино-Петровском откроют после благоустройства 2 сентября Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Свердловский парк откроется в Лосино-Петровском после благоустройства 2 сентября. Там организуют большую развлекательную программу с показом мультфильмов, концертами и другими активностями.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, площадь парка составляет 9,8 гектара, а его история связана с усадьбой Лукино-Варино.

Реклама

«Гости в этот день смогут прогуляться по тематическим зонам-бульварам: детскому, спортивному, музыкально-танцевальному и художественному. На территории всего парка будут работать фуд-корт, аттракционы и ярмарка мастеров. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах, а также сделать снимки в фотозоне», — сказала она.

Для гостей организуют пленэр, показ мультфильмов, молодежные джем и многое другое. Для любителей активного отдыха проведут мастер-класс от фитнес-клуба FIZO, бал-променад, квест и розыгрыш призов. На сцене выступят симфонический оркестр подмосковной филармонии «Инструментальная капелла», местные коллективы и заслуженный артист России Вячеслав Федоров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».