Свалку строительных отходов обнаружили в Дмитрове

Главного управления содержания территорий Московской области зафиксировало еще одну свалку строительных отходов. Плановая проверка с Минэкологии региона проходила в городском округе Дмитров.

Несанкционированная свалка была найдена у деревни Рождественно. По словам руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светланы Аиповой, у нарушителей не было разрешительной документации. Экскаватор изъяли, а факты нарушений зафиксировали сотрудники полиции. Виновных привлекут к ответственности.

На месте свалки сотрудники Минэкологии взяли почву для оценки ущерба окружающей среде. В случае подтверждения, виновнику придется его возместить.

Проверки территорий ГУСТ и Минэкологии проводят регулярно. С начала года в Подмосковье было ликвидировано 57 стихийных свалок.