12 мая 2023, 10:27
Свадебный сезон в Подмосковье откроют 12 мая
Торжественное открытие свадебного сезона проведут 12 мая в парк-отеле «Воздвиженское» под Серпуховом. В честь молодоженов здесь будет дан бал.
Девять пар заключат брачный союз на торжественном мероприятии. Молодожены окажутся в атмосфере сказочного бала с музыкантами, пышными юбками, веерами и кавалерами во фраках. Невесты и женихи станцуют первый в своей совместной жизни вальс.
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Распорядителем бала выступит полуфиналист проекта «Голос» Миша Житов. Специальный гость мероприятия — Леонид Серебренников.
Каждая пара получит в подарок фотосессию на лодке, в карете или на электрокаре.
Открытие свадебного сезона пройдет по адресу: Серпухов, парк-отель «Воздвиженское», строение 1. Начало в 13:00.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье начали активно готовиться к сезону летнего детского отдыха. Также стартовала подготовка к программе «Лето в Подмосковье».
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