Подмосковье 12 мая 2023, 10:27 Свадебный сезон в Подмосковье откроют 12 мая архив органа ЗАГС

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Торжественное открытие свадебного сезона проведут 12 мая в парк-отеле «Воздвиженское» под Серпуховом. В честь молодоженов здесь будет дан бал.

Девять пар заключат брачный союз на торжественном мероприятии. Молодожены окажутся в атмосфере сказочного бала с музыкантами, пышными юбками, веерами и кавалерами во фраках. Невесты и женихи станцуют первый в своей совместной жизни вальс.

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Распорядителем бала выступит полуфиналист проекта «Голос» Миша Житов. Специальный гость мероприятия — Леонид Серебренников.

Каждая пара получит в подарок фотосессию на лодке, в карете или на электрокаре.

Открытие свадебного сезона пройдет по адресу: Серпухов, парк-отель «Воздвиженское», строение 1. Начало в 13:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье начали активно готовиться к сезону летнего детского отдыха. Также стартовала подготовка к программе «Лето в Подмосковье».

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