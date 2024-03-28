Подмосковье 28 марта 2024, 13:49 Сурдоспортсменки из Химок выиграли бронзу на всероссийских соревнованиях по теннису Пресс-служба администрации города или района

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Представители Химок выиграли бронзу на Первенстве России по настольному теннису среди спортсменов с нарушением слуха. Турнир прошел в Чебоксарах, в нем участвовали 55 человек из 13 регионов страны.

Как рассказали в администрации округа, Милана Ступак и Ксения Иноземцева стали бронзовыми призерами по результатам командных соревнований.

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Наш спортивный клуб «Благо» работает в Химках с 2005 года. За это время тренеры-профессионалы воспитали достойных спортсменов, которые из года в год показывают отличные результаты на соревнованиях разного уровня. И мне приятно, что Химки, действительно, играют важную роль в популяризации занятий спортом среди детей и молодежи. Желаю ребятам дальнейших успехов и достижения новых вершин», — отметил депутат Совета депутатов Химок Глеб Демченко.

Ранее спортсмены выиграли в первенстве ЦФО по настольному теннису. Первые места заняли Алина Савостикова и Тимофей Уляшев. Персональный допуск на Первенство России получил Денис Якын.

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