Подмосковье 29 марта 2024, 14:47 Супружескую пару волонтеров наградили в Химках Пресс-служба администрации города или района

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Волонтеров Ольгу и Родиона Яковлевых наградили благодарственными письмами администрации в Химках. Пара занимается поставками самодельных дефицитных устройств и гуманитарного груза для бойцов СВО.

Как рассказали в администрации округа, волонтеры ежедневно готовят посылки для военных. Это вещи, медикаменты, продукты и окопные свечи. Инженер Родион также самостоятельно изготавливает корпусы для анализаторов частот. Кроме того, он разработал новаторское средство для борьбы с беспилотниками.

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«К нам пришел запрос — разработать антидроновую глушилку широкого действия и индивидуального характера. Идея такая — должен быть бронежилет, но только от дрона — маломощный и малозаметный», — рассказал он.

Как отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов, семейная пара — это пример настоящего патриотизма и самоотверженности. Он поблагодарил волонтеров за их трудолюбие и преданность делу.

«Желаю всем нашим волонтёрам здоровья, сил и новых достижений в их благородном деле. И хочу напомнить, что каждый житель может принять участие в сборе гуманитарных грузов для наших военнослужащих. Сбор помощи в Химках проходит ежедневно», — добавил он.

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