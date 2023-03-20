Подмосковье 20 марта 2023, 22:06 Супруги из Балашихи занялись буксировкой КамАЗов и поездов

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Роман и Елена Новиковы занимаются буксировкой спецтехники и других большегрузов голыми руками. За достижения Романа Новикова уже прозвали Коловратом.

41-летний Роман в спорте с девяти лет. За его плечами уже есть звания мастера спорта по рукопашному бою, тайскому боксу, армреслингу и масса других регалий.

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«Тяжелыми видами спорта я занимаюсь более 15 лет. После получения травмы позвоночника я перешел к силовому экстриму», — пояснил Новиков.

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После травмы спортсмен восстанавливался в тренажерном зале в Самаре.

«Закачал спину у своего первого тренера — Сан Саныча Куравлева. Он привил мне любовь к железу», — пояснил житель Балашихи.

Самым тяжелым в своей спортивной карьере Новиков считает установку рекорда России и мира, который впоследствии занесли в книгу рекордов Гиннеса. Мужчина протянул почти четыре метра поезд весом боле 272 тонны.

«Ассистенты забыли снять поезд с тормозов. Получается, я поезд тягал на тормозах. Два раза потерял сознание, перенес инсульт. Результат фиксировать не стал», — заявил Новиков.

Со второй попытки Новиков протянул поезд на 12 метров за 37 секунд.

При этом супруга Новикова 36-летняя Елена не отстает по рекордам от мужа и может дать фору многим мужчинам. Девушка занимается с 2019 года, в тяжелом спорте — два года.

«Последний мой рекорд — 5 ноября. Это 24 тонны в паре. Это было три КамАЗа в сцепке», — сообщила спортсменка.

Также жительница успела стать мастером спорта по тайскому боксу. Новикова ведет свой проект «Стальные птицы», где она готовит женщин к установлению рекордов. В начале марта три воспитанницы клуба установили рекорды России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов.

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