Подмосковье 21 ноября 2022, 10:25 Суперкомпьютер «Говорун» усовершенствовали в Подмосковье

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Ученые из Дубны сделали суперкомпьютер «Говорун» на 23% мощнее. Это уже третья модернизация системы, в результате которой ее производительность достигла 1,1 петафлопса.

Обновленный суперкомпьютер презентовали в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что увеличить мощность разработки удалось с помощью дополнительных модулей в количестве 32 штук. Также были установлены восемь накопителей для работы с большими объемами данных. Каждый из них может хранить один петабайт, что равняется 1,048 миллиона гигабайтов.

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«Говорун» — это разработка подмосковных ученых, аналогов которой нет в мире. При создании компьютера применили ряд уникальных решений, которые позволили сделать систему супермощной. «Говорун» может проводить исследования в области физики высоких энергий, ядерной физики и физики конденсированных сред, а также решать другие сверхзадачи.

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В 2022 году ученые из Дубны создали более 30 изобретений. Среди них медицинские препараты и уникальная линза, которая помогает скорректировать зрение.

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