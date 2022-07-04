Ученые из Дубны создали более 30 изобретений за год

Резиденты подмосковной особой экономической зоны «Дубна» за прошлый год смогли запатентовать более 30 изобретений. Разработки там ведутся по самым разным направлениям. Особенное внимание уделяется медицине, как одной из самых важных областей современной жизни общества.

О разработках рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Там отметили, что на этой площадке развиваются в первую очередь научные производства. Сейчас она является одной из главных во всей Московской области, отметила заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева.

Самое активное развитие в Дубне получают компании, которые работают в области фармацевтики. Также стимул есть у разработчиков медоборудования. Совсем недавно было зарегистрировано сразу 14 новых препаратов. Появилась также уникальная линза, которая качественно корректирует зрение.

«В ОЭЗ „Дубна“ сформирован мощный медицинский кластер. 37 резидентов площадки — это производители медицинских изделий, оборудования и фармацевтики. Только эти инвесторы с начала деятельности на территории ОЭЗ вложили почти 22 миллиарда рублей и продолжают активно инвестировать в свои проекты. В результате уже сегодня на российском рынке можно видеть уникальную патентованную продукцию этих предприятий», — отметила Зиновьева.

Кроме того, в Дубне за прошлый год появились разработки в сфере в сфере IT-технологий, систем наблюдения и других.

С подачи губернатора Московской области Андрея Воробьева развитию разработок и производств в Подмосковье уделяется большое внимание. В некоторых отраслях регион уже вышел на лидирующие позиции по всей стране.