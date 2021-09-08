Сумма штрафов за борщевик в Подмосковье превысила 208 миллионов рублей с начала года

В Подмосковье сумма начисленных в 2021 году штрафов за борщевик на частных землях, которыми владеют физические и юридические лица, превысила 208 миллионов рублей. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что к ответственности за отсутствие борьбы с опасным сорным растением привлекли обладателей 2398 участков.

По словам министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, с начала года муниципальный земельный контроль осмотрел более 134 тысячи участков, борщевик обнаружили на более 5,6 тысячи земель. Акты осмотров передадут в административные комиссии округов, чтобы собственников и правообладателей смогли привлечь к борьбе с растением, в том числе с помощью штрафов.

«Борьба с борщевиком Сосновского в Подмосковье начинается весной, поскольку сорняк просыпается практически с первыми теплыми днями, а заканчивается с наступлением зимы. Однако уже всем известно, что, попав в землю, семена борщевика хранятся там до восьми лет», — сказала Адигамова.

Они разносятся на огромные расстояния с ветром, водой, с помощью колес транспорта, на шкурах животных и в оперении птиц. Поэтому так важно не позволить растению зацвести и дать семена.

По словам Адигамовой, это общая борьба, в которой наказание часто играет стимулирующую роль. С начала весенне-осеннего сезона сумма штрафов, начисленных на правообладателей земель, превысила 208 миллионов рублей.

Самое большое количество штрафов пришлось за непроведение мер по борьбе с борщевиком в Рузском городском округе — 61,4 миллиона рублей, в Истре — 33,7 миллиона рублей, в Клину — 26,9 миллиона рублей, в Можайском округе — 15,4 миллиона рублей, в Талдомском округе — 8,7 миллиона, в Химках — 8,6 миллиона рублей.

В прошлом году общая сумма штрафов за аналогичный период составила 134 миллиона рублей.