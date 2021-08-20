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    20 августа 2021, 10:22

    Третий этап борьбы с борщевиком почти завершили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Ежегодная обработка земель Подмосковья от борщевика вышла на финишную прямую. С сорняком борются в три этапа. Сейчас завершают последний из них.

    Третий этап борьбы с борщевиком почти завершили в Подмосковье | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, обработали уже более 12 тысяч гектаров. Третий этап начался в середине июля.

    По результатам последнего этапа наибольшую территорию обработали в Клину

    Сергей Воскресенский.

    Там, по его словам, от сорняка очистили 3,6 тысячи гектаров. Следом идут Можайск, Шаховская и Истра.

    «После окончания третьего этапа обработки в округах будут осуществлять кампанию по приемке проведенных работ», — добавил Воскресенский.

    При необходимости выполнят дополнительную обработку территорий.