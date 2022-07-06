Сухой фонтан и качели появятся на бульваре Мира в Шатуре

Благоустройство бульвара Мира в Шатуре, начатое в июне в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», будет закончено к сентябрю. Об этом рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Источник фото: телеканал «360»

В настоящее время строители демонтируют старое покрытие бульвара и делают основания для будущих пешеходных дорожек, которые намечают с учетом существующих нахоженных троп. Результатом благоустройства станет новая городская зона отдыха, где будет комфортно проводить время местным жителям. Здесь появятся сухой фонтан и качели под теневым тентом, будут обустроены две аллеи, а в центре бульвара — зеленый массив. Между улицей Жарова и улицей Энергетиков создадут отдельную спокойную зону со скамейками. Здесь же появится выставочная аллея со стендами, на которых можно будет проводить разные тематические выставки. Вся территория будет освещена фонарями, а для удобства жителей повсюду расставят урны.

Источник фото: телеканал «360»

Завершить работы планируется к сентябрю, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Формирование востребованных жителями общественных территорий является основным в нашей деятельности. Очень важно, чтобы жители могли чувствовать себя комфортно в своих родных городах», — подчеркнул Михаил Хайкин.

Благоустройство — одно из приоритетных направлений в работе правительства Московской области. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до конца лета в Подмосковье установят 200 новых площадок для детей.