Подмосковье 31 мая 2023, 11:27 Судебные приставы Подмосковья взыскали более 700 миллионов рублей алиментов с начала года

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За четыре первых месяца года судебным приставам Подмосковья удалось взыскать с алиментщиков 757 миллионов рублей в пользу детей — это на 12% больше, чем за такой же период в 2022-м. Итоги работы в этом направлении подвел руководитель ФССП России по Московской области Андрей Тагаев.

С 22 мая по 2 июня в Подмосковье проводится ежегодная акция «Судебные приставы — детям». Работа по взысканию алиментов является приоритетной — такие дела находятся на особом контроле у сотрудников службы.

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«1 июня в подмосковных офисах МФЦ мы проведем день открытых дверей. Наши сотрудники окажут жителям юридическую помощь по вопросам взыскания алиментов, проконсультируют и помогут составить заявления», — рассказал руководитель ФССП России по Московской области Андрей Тагаев.

Благодаря активной работе приставов, за четыре месяца 2023 года дети Подмосковья получили более 757 миллионов рублей от своих родителей.

С января по апрель в регионе составлено 1077 протоколов об административных правонарушениях за неуплату алиментов. В отношении 406 должников возбуждены уголовные дела.

Взыскание долгов в пользу детей происходит разными способами. Например, если у родителя нет работы, судебный пристав может выдать ему направление в Центр занятости населения для трудоустройства или оформления статуса безработного. За четыре месяца было выдано 220 таких направлений — в результате 21 должника удалось устроить на работу, еще 83 начали получать пособия, из которых часть суммы удерживается в пользу детей.

На начало мая у судебных приставов на исполнении находилось 27 972 исполнительных производства о взыскании алиментов. С должниками постоянно работают, поэтому их количество в Подмосковье снижается. Число же родителей, которые готовы платить алименты добровольно, наоборот, растет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО.

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