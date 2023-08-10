Подмосковье 10 августа 2023, 12:14 Суд подтвердил законность отказа ГЖИ изменять реестр УК в Одинцове Одинцово. Фото дома / Госжилинспекция Московской области

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Десятый Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность отказа менять реестр лицензий управляющих организаций. Жалобу подало ООО «Новая Трехгорка» из Одинцова, сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области.

Компания требовала признать незаконным отказ ГЖИ от включения в его лицензию дома № 48 на улице Чистяковой.

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При проверке выяснилось, что на общем собрании собственники квартир не отказывались от услуг предыдущей УК — АО «Одинцовская теплосеть». Таким образом, протокол о голосовании в пользу «Новой Трехгорки» не говорит об отказе от услуг другой компании.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал обоснованным отказ ведомства в изменении реестра. Теперь с ним согласилась другая судебная инстанция.

«В результате две судебные инстанции пришли к выводу, что мы действовали в рамках предусмотренной жилищным законодательством процедуры внесения изменений в Реестр лицензий Московской области. В связи с этим основания для признания незаконным отказа, который получило ООО „Новая Трехгорка“, отсутствуют», — пояснила Федина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за уборкой мусора на обочинах.

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